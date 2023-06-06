Интересное 06 июня 2023, 05:36 Назван топ-5 вещей, которые сделают секс лучше The Conversation: общение и правильное дыхание могут сделать секс лучше Pxhere

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Сделать секс более качественным могут всего пять вещей. Их перечислил специалист Вестминстерского университета в ходе беседы с порталом The Conversation.

Мужчины и женщины по-разному переживают фазы возбуждения. Одна из причин этого кроется в том, что женщины более сложно реагируют на сексуальные стимулы. Это происходит из-за того, что на них с большей вероятностью влияют психологические и эмоциональные сигналы, среди которых динамика общения и отношений. Поэтому желание заняться сексом и возбуждение могут не совпадать. А чтобы половой акт был удачным, эти состояния важно отслеживать.

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Общение — это еще один аспект улучшения сексуального опыта. По словам сексолога, пары, которые открыто и на регулярной основе делятся своими сексуальными предпочтениями, с большей вероятностью испытывают сексуальное удовлетворение. Это, как отметил специалист, показали различные исследования.

Также в сексуальную жизнь важно добавлять новые ощущения и разнообразные техники. Помимо этого важно снизить ожидания от секса и партнера, и проявлять внимательность в интимной близости. Успокоить разум и усилить сексуальное желание могут помочь медленные, глубокие вдохи и сосредоточение внимания на дыхании.

Ранее эксперт по превентивной медицине, эндокринолог, андролог Георгий Мсхалая рассказал, как сохранить сексуальную активность после 45 лет.