Интересное 31 декабря 2022, 14:47 Названы топ-5 киноляпов в фильме «Джентльмены удачи» Исчезающие бутылки, фантомные пинки заметили в комедии «Джентльмены удачи» Кинопоиск

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Пока миллионы зрителей на новогодних каникулах пересматривают любимую советскую комедию «Джентльмены удачи», журналисты нашли несколько несоответствий в кадрах. 5 киноляпов опубликовал Life.

Ляп № 1

Чудеса телепортации произошли во время застолья героев фильма. Пока Георгий Вицин и Савелий Крамаров дружно выпивают за столом, у них за спиной на подоконнике стоят две бутылки. Также у окна на стеллаже кружка находится справа от ведра. Как только к ним заходит Евгений Леонов в роли «Доцента», одна бутылка куда-то исчезает, а кружка таинственным образом перемещается влево от ведра.

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Ляп № 2

Сцена, где «Никола Питерский» пинает «Доцента», также вызвала интерес у журналистов. Если внимательно присмотреться, штаны у Леонова до пинка уже были со следами ботинка. Видимо, этот момент снимали несколько раз, но не додумались вовремя отряхнуть штаны.

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Ляп № 3

Озвучить угрозу «выколоть моргала» Леонову пришлось уже без майки. Сначала «Доцент» рвет на себе белую майку и в лоскутьях приближается к «Питерскому». Однако на переднем плане тут же оказывается с голым торсом.

Ляп № 4

Савелия Крамарова можно подловить на реквизите. «Косой» в меховой женской шубе вдоль ограды сначала идет в одном платке, а подходит к зданию уже совсем в другом. Похоже, эту сцену снимали не подряд, и актер в какой-то момент перепутал реквизит.

Ляп № 5

Перевернутая лампочка. Именно такую татуировку можно заметить на руке «Доцента». Однако в начале фильма она расположена колбой вниз, а в середине уже нарисована вверх.