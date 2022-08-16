Названы топ-3 главные ошибки при знакомстве в интернете

Неверное составление анкеты, слишком быстрая реакция на предлагаемое свидание и нечеткие цели в поисках кандидата являются тремя главными ошибками, которые совершают желающие найти пару на сайтах знакомств. Об этом рассказала клинический психолог, член Российского психологического общества Маргарита Дворкина.

В числе основных ошибок Дворкина в беседе с Ura.ru первой назвала неверно составленную анкету, а именно фото и текст. Другими словами, неправильное самопредъявление себя в Сети. В пример она привела ситуацию, когда женщина размещает снимок в откровенном бикини, а потом говорит, что на сайтах одни извращенцы.

«Или пишут в анкете: „извращенцы прочь“, „нищие мимо“, это не формирует представление о вас, как о благостном человеке. И таким образом можно просто распугать хороших людей. Во-вторых, слишком быстрая встреча. И в-третьих, неправильное понимание, кто вам нужен», — отметила психолог.

Слишком быстрые встречи после знакомства в Сети могут привести к общему разочарованию. Плохой отбор и фильтр ухудшает качество результата, объяснила Дворкина. От встреч с нежелательными кандидатами спасет четкое понимания целей знакомств. Ведь каждый человек преследует разные цели знакомства в интернете: кто-то ищет легкого романа, а кому-то нужно нечто более серьезное.

«И далее нужно смотреть, что люди пишут, говорят. Например, если с первого слова от человека идет мат, оскорбления, унижения, то не нужно стоить надежд, что дальше будет что-то лучше. Человек сразу показывает свои качества и стоит этому проверить, послушать, пролистнуть и пройти дальше», — посоветовала психолог.