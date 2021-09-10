Названы способы засола лисичек холодным способом

Осенью многие начинают солить грибы. Лисички холодного посола станут отличным дополнением к любому горячему блюду. О том, как сделать такую закуску, рассказало «Утро.ру».

Для такого вида засолки понадобятся два килограмма лисичек, три головки чеснока, 100 граммов соли. Для заправки необходимо взять подсолнечное масло, укроп и лавровый лист.

В первую очередь необходимо тщательно перебрать грибы и удалить червоточины. У крупных грибов надо отделить ножки от шляпок. Затем грибы нужно обработать горячей водой и переложить в дуршлаг, а после дождаться, когда вся жидкость стечет. Чеснок очистить, а после порезать его тонкими пластинами.

На дно стеклянной банки или эмалированной емкости нужно насыпать немного соли, а сверху выложить слой из лисичек. Маленькие грибы положить шляпками вниз.

Следующим слоем нужно выложить соль и чеснок. Грибы необходимо чередовать с солью до тех пор, пока емкость не заполнится. Сверху нужно положить укроп и лавровый лист.

Далее грибы нужно придавить и оставить на сутки в холодильнике или погребе, а после этого срока залить их теплым маслом.