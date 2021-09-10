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    10 сентября 2021, 13:19

    Названы способы засола лисичек холодным способом

    Арина Бобкова

    Осенью многие начинают солить грибы. Лисички холодного посола станут отличным дополнением к любому горячему блюду. О том, как сделать такую закуску, рассказало «Утро.ру».

    Названы способы засола лисичек холодным способом

    Для такого вида засолки понадобятся два килограмма лисичек, три головки чеснока, 100 граммов соли. Для заправки необходимо взять подсолнечное масло, укроп и лавровый лист.

    В первую очередь необходимо тщательно перебрать грибы и удалить червоточины. У крупных грибов надо отделить ножки от шляпок. Затем грибы нужно обработать горячей водой и переложить в дуршлаг, а после дождаться, когда вся жидкость стечет. Чеснок очистить, а после порезать его тонкими пластинами.

    На дно стеклянной банки или эмалированной емкости нужно насыпать немного соли, а сверху выложить слой из лисичек. Маленькие грибы положить шляпками вниз.

    Следующим слоем нужно выложить соль и чеснок. Грибы необходимо чередовать с солью до тех пор, пока емкость не заполнится. Сверху нужно положить укроп и лавровый лист.

    Далее грибы нужно придавить и оставить на сутки в холодильнике или погребе, а после этого срока залить их теплым маслом.