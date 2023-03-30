30 марта 2023, 21:32
Названы способы улучшить творческие способности
Ученые университета Эссекса предложили медитировать для улучшения творческих способностей
Часто творческие люди используют алкоголь и другие средства для того, чтобы найти вдохновение. Однако ученые из Университета Эссекса (Англия) и Берлинского университета имени Гумбольдта (Германия) выяснили, что подобные методы совсем не помогают улучшить творческий потенциал. Об этом сообщил «Ридус».
Специалисты провели ряд исследований и пришли к выходу, что благоприятно на развитие воображения влияют медитация и комплексные тренировки. При этом найти вдохновение можно во врем путешествий и знакомства с культурами разных стран.
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«Мы надеемся, что результаты нашего исследования помогут растущему числу людей, которые полагаются на свои творческие способности, чтобы зарабатывать на жизнь», — рассказал ведущий автор исследования Дженнифер Хаазе.
Ученые
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