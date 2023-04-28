Интересное 28 апреля 2023, 00:47 Названы способы полностью выкупить коммунальную квартиру Жители коммунальных квартир получили возможность выкупить их полностью у жилфонда

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Жители коммунальных квартир, в которых есть пустующие комнаты, имеют право выкупить остальную часть жилья по стоимости ниже рыночной. Для проведения сделки необходимо обратиться в жилфонд. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Жилье можно выкупить полностью или оформить внаем с последующим правом выкупа. В первом случае стоимость составит всего 30% от рыночной. Во втором случае — от 30% до 60%.