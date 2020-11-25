Названы способы очистки чайника от накипи

Отмечается, что для этого потребуются картофельные очистки, лимон, сладкая газировка или огуречный рассол.

Первый способ: открыв бутылку с лимонадом, дождитесь, пока выйдут все газы. Затем залейте его в чайник и прокипятите. Второй способ с огуречным рассолом аналогичен первому.

Третий вариант: поместить мытую кожуру картофеля в чайник и залить водой, после чего довести жидкость до кипения. Через пару часов надо вынуть очистки и с помощью мягкой губки отмыть налет.

Последний способ: оставить лимонные кольца в приборе и прокипятить, а по окончании тщательно промыть чайник.