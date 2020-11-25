25 ноября 2020, 22:44
Названы способы очистки чайника от накипи
«Утро.ру» рассказало, как очистить чайник от известковых отложений без химических средств.
Отмечается, что для этого потребуются картофельные очистки, лимон, сладкая газировка или огуречный рассол.
Первый способ: открыв бутылку с лимонадом, дождитесь, пока выйдут все газы. Затем залейте его в чайник и прокипятите. Второй способ с огуречным рассолом аналогичен первому.
Третий вариант: поместить мытую кожуру картофеля в чайник и залить водой, после чего довести жидкость до кипения. Через пару часов надо вынуть очистки и с помощью мягкой губки отмыть налет.
Последний способ: оставить лимонные кольца в приборе и прокипятить, а по окончании тщательно промыть чайник.