Названы способы, которые помогут решить проблему деформации огурцов

В самый разгар сезона можно наблюдать деформацию и закручивание огурцов. Причины такой проблемы могут быть самыми разными, но устранять ее нужно незамедлительно. Как спасти урожай от гибели, рассказало «Утро.ру».

Во-первых, следует установить причину деформации. Это могут быть скозняки, гуляющие по теплице. Из-за них плоды способны заболеть и начать желтеть. Также на деформацию влияет тесная и неправильная посадка. Из-за близкого расположения огурцам может не хватать света. Неправильный полив также порой является причиной кривизны плодов. Холодная вода способна «закрутить» огурцы в разные стороны.

Если вышеперечисленные проблемы устранены, а огурцы все равно деформируются, то на помощь придет зола. Для удобрения понадобится 10 литров воды и один стакан золы. Нужно тщательно перемешать полученный раствор и дать ему настояться.

Рекомендуется поливать урожай сначала теплой водой, а затем применять раствор. Если плоды все равно не будут выпрямляться, можно попробовать сульфат калия. Приготовить его нужно по принципу удобрения из золы.

От желтения завязей можно применять все ту же золу, либо раствор коровяка. Он настаивается в течение пяти дней, а затем используется как удобрение.