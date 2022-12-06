Интересное 06 декабря 2022, 15:06 Названы советы по борьбе с хандрой Отказ от сахара поможет побороть хандру Unsplash

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Многие люди сталкивались с хандрой. Подобное состояние доставляет массу неудобств и мешает полноценно наслаждаться жизнью. «Дни.ру» подготовили советы о том, как можно справиться с нахлынувшей печалью.

Многие люди, столкнувшись с хандрой, пытаются привести себя в чувства с помощью быстрых источников удовольствия — еды с высоким содержанием сахара, энергетиков, истощения себя в спортивном зале. Однако на деле такие методы лишь ухудшают состояние. Важно работать со своим эмоциональным состоянием, чтобы решить проблему.

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В первую очередь не стоит винить себя за деструктивное поведение. Важно осознать, что неудачными методами вы всего лишь пытались поддержать свой организм в сложный период. После этого важно понять, с какого момента вы начали погружаться в хандру. Постарайтесь в спокойной обстановке прокрутить в памяти последние события жизни.

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Затем стоит постараться пробудить свою силу воли. Можно заняться медитациями, и настроить себя на новый лад с помощью ритмичного простукивания грудной клетки. Правильное дыхание также помогает в борьбе с хандрой.