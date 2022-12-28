Интересное 28 декабря 2022, 17:08 Названы самые востребованные вакансии Москвы Вакансия инженера стала одной из самых востребованных в Москве

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Инженерные специальности средней и высокой квалификации стали одними из самых востребованных профессий в Москве. Такой информацией поделился первый заместитель директора Центра занятости населения «Моя работа» Игорь Шашкин. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Помимо данных профессий, популярностью пользуются в том числе специалисты сферы услуг и ретейла, а также представители электронной коммерции. Высоким спросом пользуются повара, парикмахеры, продавцы-консультанты, кассиры, товароведы.

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«На сегодня очень большое количество вакансий в таких профессиях, как инженеры-технологи, инженеры-конструкторы, токари, фрезеровщики, монтажники и иные специальности, связанные с промышленными предприятиями», — отметил эксперт.

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