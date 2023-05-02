Интересное 02 мая 2023, 23:24 Названы самые трендовые пластические операции Маммопластика названа одной из самых популярных пластических операций

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Для того, чтобы выглядеть привлекательно, некоторые люди прибегают к пластическим операциям. Ведущий пластический хирург, основатель клиники «Время красоты» Отари Гогиберидзе перечислил самые популярные виды вмешательств. Об этом сообщили «Дни.ру».

По словам специалиста, одной из самым популярных операций остается маммопластика — изменение размера груди. При этом в России ее делают как финансово состоятельные девушки, так и те, кто не обладает большими средствами.

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Кроме того, часто россияне обращаются к пластическим хирургам за коррекцией носа, подтяжкой лица и липосакцией (удалением лишних жировых отложений).