Названы самые популярные видео на YouTube за последние 15 лет

В 2005 году самым популярным стало видео с тренировкой футболиста Роналдиньо.

Самым популярным роликом в 2006–2007 годах оказался клип «The Evolution of Dance», в котором Джадсон Лайпли продемонстрировал танцы XX века.

В 2008 году выстрелил клип Аврил Лавин «Girlfriend».

В 2009 году стало очень популярно забавное видео, на котором маленький мальчик кусает старшего брата за палец.

В 2010 году его потеснил клип Леди Гаги «Bad Romance», а чуть позже рекорд побил клип Джастина Бибера «Baby».

В 2012 году рекордное количество просмотров набрал клип певца Psy с клипом «Gangnam Style». Его видео первым набрало миллиард просмотров.

В 2017 году уже больше шести миллиарда просмотров набрал ролик «Despacito» Луиса Фонси и Дэдди Янки.