Интересное 13 марта 2023, 14:13 Названы самые популярные ремонтные услуги у жителей Петербурга

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В Санкт-Петербурге втрое вырос спрос на установку натяжных потолков. Число подобных объявлений выросло на 129%. К такому выводу пришли специалисты сервиса «Авито». Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

За установку одного квадратного метра натяжного потолка в среднем специалисты берут 500 рублей.

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Также в четыре раза вырос спрос на вентиляционные работы и в два раза на изоляционные. Данные показатели актуальны для периода с января по февраль.

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