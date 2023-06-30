30 июня 2023, 18:29
Названы самые популярные дачные постройки в России
Россияне рассказали, что чаще всего строят бани на дачном участке
Аналитики площадки «Авито Услуги» и онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» провели исследование, в ходе которого выяснили, какие постройки россияне чаще всего возводят на дачных участках. Об этом сообщил «ФедералПресс».
Самыми популярными дачными постройками стали бани и сауны. За июнь спрос на такие строительные услуги вырос на 58%.
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Кроме того, на участках возводят бассейны, пруды и фонтаны. Интерес к возведению первых вырос 48%. Запросы на возведение прудов и фонтанов возрос на 108%.
Строительство
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