Интересное 12 января 2023, 05:13 Названы самые ожидаемые альбомы 2023 года Новый альбом Ланы Дель Рей стал одним из самых ожидаемых в 2023 году

Читать 360tv в

Многие популярные артисты в 2023 году представят свои новые альбомы. Lenta.ru назвала одни из самых ожидаемых релизов нового года.

Одним из самых ожидаемых альбомов Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd Ланы Дель Рей. В 2023 году исполнительница выпустит 16 новых треков.

Реклама

Выход пластинки анонсировала и группа Depeche Mode. Релиз получит название Memento Mori, написало РИА ФАН.

Реклама

В список попали также A$AP Rocky (Don’t Be Dumb), Grimes (Book 1), Travis Scott (Utopia), ​Slowthai (UGLY), Blink-182 (TBA), а также другие исполнители.