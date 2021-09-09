Названы самые грязные улицы Петербурга

Инспекторы СПб ГКУ «Центр комплексного благоустройства» (СПб ГКУ «ЦКБ») осуществили проверку качества уборки улиц в Санкт-Петербурге. Специалисты проверили около 3,2 тысячи дорожных участков. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга Николая Бондаренко.

Самыми чистыми районами города оказались Петроградский, Курортный и Петродворцовый. При этом самые грязные улицы обнаружили в Калининском, Василеостровском и Адмиралтейском районах. На данный момент город готовится к зимнему сезону. Проходит проверка состояния техники и навесного оборудования. Также власти города закупают противогололедные материалы, комплектуют штат водителей, механизаторов и работников ручного труда.