Названы самые частые ошибки при посадке картофеля

Специалисты рассказали о самых серьезных ошибках при посадке картофеля. Довольно часто фермеры неправильно удобряют эти клубнеплоды, написал сайт «Утро.ру».

Картошка плохо реагирует на свежий навоз. Помимо прочего, не нужно применять азотные удобрения при посадке клубней в лунку. При таком обильном удобрении картофель перенасыщается и начинает быстро наращивать зеленую массу.

Еще огородники допускают ошибку, когда сажают не семенные клубни, а средние картофелины. Из-за этого растения неохотно формируют новые клубни. Кроме этого, картошку необходимо постоянно поливать и следить, чтобы грядки не были слишком залиты водой.

Расстояние между кустами должно быть не менее 35-40 сантиметров, а между рядами картофеля — не менее 80-85 сантиметров.

Ранее фермер Евгения Степшина дала советы начинающим дачникам, как окружить свой участок зеленью. Готовить рассаду можно уже сейчас, в домашних условиях. Растения можно высаживать как в покупную, так и в землю собственного приготовления. По словам Степшиной, у семечка много силы, которые позволяют ему вырасти, поэтому сажать можно на любой почве.