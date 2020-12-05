Названы самые аллергенные продукты на новогоднем столе

Не стоит набрасываться на цитрусовые. Апельсины и мандарины, съеденные в большом количестве, могут спровоцировать негативную реакцию организма.

«Бывают такие истории, что так соскучился по мандаринам и запаху детства, что съел сразу килограмм мандаринов или апельсинов — цитрусовых — и получил со стороны организма негативную реакцию, аллергическое проявление. Такое вполне может быть даже у совершенно здорового человека», — сказала врач.

Людям, склонным к пищевой аллергии, нужно с осторожностью употреблять морские деликатесы. Экзотические морепродукты, икра и некоторые виды рыб содержат аллергены.

Соломатина рассказала, что орехи и яркие специи опасны для аллергиков. Перед употреблением блюда нужно обязательно поинтересоваться, если ли эти продукты в составе.

«Это очень редко бывает, но у некоторых есть аллергия на специи, даже на горчицу. Горчицы может даже и не быть, человек может ее и не есть, но она может стоять на столе либо каким-то образом она попала даже на край ножа. Это может вызвать сильную аллергию», — рассказала она.

Диетолог отметила, что аллергики знают о своих проблемах, но внимательными должны быть не только они.