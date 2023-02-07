Интересное 07 февраля 2023, 18:20 Названы регионы России, в которых употребляют больше всего мяса Стало известно, что больше всего мяса употребляют в ЯНАО

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Жители России стали употреблять больше мяса. Такой информацией поделились сотрудники Росстата. Об этом сообщил «Абзац».

В среднем россияне употребляют 93,7 килограмма мяса в год. В сравнении с 2019 годом показатель увеличился на 3,2 килограмма.

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Больше всего мяса употребляют жители Ямало-Ненецкого автономного округа, Тюменской и Тульской областей. Там съедают в среднем 143,4, 128,9 и 119,8 килограмма в год соотвественно.

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А вот самые низкие показатели в Карачаево-Черкесии (63,5 килограмма), Чувашии (65,2 килограмма) и Республике Тыва (66,7 килограмма).