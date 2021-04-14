Названы продукты, которыми можно заменить средства для чистки ковров

Специалисты рассказали, какие простые продукты можно использовать вместо химических средств для чистки ковров. В их числе пищевая сода. Ее нужно рассыпать на покрытие, написал сайт «Утро.ру».

После этого необходимо пройтись по ковру пылесосом. Спустя час можно обработать его водой. Также полезен при очистке ворсистой поверхности будет и нашатырный спирт. После работы с этим веществом советуется хорошо проветрить помещение.

Еще одна замена магазинным средствам — лимонная кислота. Можно выдавить сок цитруса на ковер и оставить высыхать на час. После этого кислоту рекомендуется смыть водой.