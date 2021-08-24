Названы продукты, которые нельзя давать домашним животным

Хозяева кошек и собак знают, как сложно иногда удержаться и не дать питомцу кусочек лакомства со стола. Однако не все продукты, полезные для людей, принесут пользу животным. Продукты, которыми питомцев лучше не угощать, перечислила Pravda.Ru.

Не стоит давать кошкам и собакам молочные продукты. Вопреки распространенному мнению, лактоза плохо усваивается организмом как собак, так и кошек.

Виноград и изюм тоже могут навредить питомцу. Эта ягода может вызвать у животного рвоту и диарею.

Собакам не стоит давать авокадо. Плод содержит персин, который может вызвать аллергическую реакцию.

Лук и чеснок могут нанести вред животному. Даже в небольшом количестве эти продукты могут привести к повреждению эритроцитов.

Осторожнее нужно быть и с сырыми продуктами. Сырое мясо, рыба и яйца сами по себе не опасны, но они могут содержать паразитов, которыми питомец может легко заразиться на «сыроедческой» диете.