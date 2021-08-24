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    24 августа 2021, 13:26

    Названы продукты, которые нельзя давать домашним животным

    Полина Гребенщикова

    Хозяева кошек и собак знают, как сложно иногда удержаться и не дать питомцу кусочек лакомства со стола. Однако не все продукты, полезные для людей, принесут пользу животным. Продукты, которыми питомцев лучше не угощать, перечислила Pravda.Ru.

    Названы продукты, которые нельзя давать домашним животным

    Не стоит давать кошкам и собакам молочные продукты. Вопреки распространенному мнению, лактоза плохо усваивается организмом как собак, так и кошек.

    Виноград и изюм тоже могут навредить питомцу. Эта ягода может вызвать у животного рвоту и диарею.

    Собакам не стоит давать авокадо. Плод содержит персин, который может вызвать аллергическую реакцию.

    Лук и чеснок могут нанести вред животному. Даже в небольшом количестве эти продукты могут привести к повреждению эритроцитов.

    Осторожнее нужно быть и с сырыми продуктами. Сырое мясо, рыба и яйца сами по себе не опасны, но они могут содержать паразитов, которыми питомец может легко заразиться на «сыроедческой» диете.