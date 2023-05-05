Интересное 05 мая 2023, 20:05 Названы приметы на День Луки Удары молний в День Луки расскажут о хорошем урожае летом

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Сегодня, 5 мая, православные люди отмечают День Луки. utro.ru перечислило главные приметы этого праздника.

Хорошим признаком будет услышать 5 мая голос кукушки. Это значит, что год будет радостным и удачливым. Удары грома и молний — примета хорошего урожая в летний период.

А вот сильные заморозки являются свидетельством того, что в мае еще ударят морозы.

В этот праздник беременным женщинам запрещено посещать косметологические процедуры, красить ногти, стричься или наносить макияж. В противном случае ребенок может появиться на свет с пятнами на лице. Не стоит также оставаться одним в День Луки. Последствием может стать заболевание или очень грустный год.