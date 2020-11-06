Названы причины, по которым взрослая кошка ходит в туалет мимо лотка

В первую очередь предстоит понять причину, почему кошка так начала вести себя. Важно помнить, что эти домашние животные не любят перемен.

«Просто так ничего не бывает, и если кошка начала ходить мимо лотка, значит, вы чем-то нарушили ее привычный образ жизни. Нужно подумать и понять, что могло не понравиться коту, и вернуть то, что было», — дала совет специалист по домашним кошкам.

К неприятным переменам могут относиться перестановка лотка, использование другого наполнителя, в некоторых случаях — даже появление нового питомца или члена семьи. Еще питомец мог забросить лоток из-за испуга в туалете или изменений в организме. Бывает, что кошки отказываются ходить в лоток во время болезни. Так питомец показывает хозяевам, что он столкнулся с проблемами. Тогда лучше всего отвезти кошку ветеринару и сдать анализы.

Макарова советует запастись терпением, ни в коем случае не кричать и не бить питомца, не тыкать его носом. Подобное поведение только ухудшит ситуацию.