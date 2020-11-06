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    06 ноября 2020, 12:28

    Названы причины, по которым взрослая кошка ходит в туалет мимо лотка

    Алена Макаренко

    Даже взрослые кошки порой ходят в туалет мимо лотка. Как отучить их от этой привычки, рассказала фелинолог Людмила Макарова. Об этом сообщил «Ридус».
    Названы причины, по которым взрослая кошка ходит в туалет мимо лотка

    В первую очередь предстоит понять причину, почему кошка так начала вести себя. Важно помнить, что эти домашние животные не любят перемен.

    «Просто так ничего не бывает, и если кошка начала ходить мимо лотка, значит, вы чем-то нарушили ее привычный образ жизни. Нужно подумать и понять, что могло не понравиться коту, и вернуть то, что было», — дала совет специалист по домашним кошкам.

    К неприятным переменам могут относиться перестановка лотка, использование другого наполнителя, в некоторых случаях — даже появление нового питомца или члена семьи. Еще питомец мог забросить лоток из-за испуга в туалете или изменений в организме. Бывает, что кошки отказываются ходить в лоток во время болезни. Так питомец показывает хозяевам, что он столкнулся с проблемами. Тогда лучше всего отвезти кошку ветеринару и сдать анализы.

    Макарова советует запастись терпением, ни в коем случае не кричать и не бить питомца, не тыкать его носом. Подобное поведение только ухудшит ситуацию.