Названы причины, по которым у рассады томатов скручиваются листья

Эксперты перечислили причины, по которым у рассады томатов могут скручиваться листья. Важно помнить, что для таких сортов как «Медовая капля», «Японский краб», «Оксхарт» слегка завернутые листья являются нормой, написал сайт «Утро.ру».

У других сортов томатов это может случиться из-за чересчур высокой температуры в помещении, где находится рассада. Также провоцирует скручивание листьев неправильный полив. Дело в том, что недостаток и избыток влаги вредны для растений.

Также деформируются листья, если неверно проводится подкормка. Например, может не хватать азота. Еще причиной закручивания листьев могут стать вредители, такие как тля, белокрылка и паутинный клещ. Необходимо следить за своей рассадой и внимательно осматривать растения.