Интересное 27 июня 2023, 15:32 Названы правила выбора спелых груш Роскачество посоветовало выбирать сезонные груши

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Чтобы груши были сладкими, стоит отдать предпочтение сезонным фруктам. Такой информацией поделились представители Роскачества. Об этом сообщил «Царьград».

В сезонных грушах содержится много витаминов С, К, а также меди. Не стоит приобретать фрукты с поврежденной кожурой, повреждениями, вмятинами, коричневыми пятнами. Если от груши исходит запах брожения, то от покупки стоит отказаться.

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Понять, действительно ли груша созрела, можно по мягкости. Можно слегка надавить на место у черешка. Если остается небольшая вмятина, то фрукт окажется сладким.