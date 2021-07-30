Названы полезные для профилактики деменции продукты

Американские ученые пришли к выводу, что рацион питания влияет на старческую деменцию и когнитивные заболевания. Есть определенные продукты, которые помогают мозгу продлить «молодость». Об этом рассказал сайт «Политэксперт» со ссылкой на журнал Американской академии неврологии.

Продукты, содержащие высокую концентрацию флавоноидов, способствуют профилактике деменции. На такое заключение указало масштабное исследование, которое проводилось в США на протяжении 20 лет.

Авторы наблюдали за рационом питания 49,5 тысячи женщин и 30 тысяч мужчин. По результатам стало ясно, что люди, употреблявшие продукты с флавоноидами, на 20% реже сталкивались с проблемами когнитивного характера.

К продуктам, сокращающим деменцию, относят следующие: груши, яблоки и сельдерей. Врачи также рекомендуют есть перец и грейпфруты.

Интересный факт, что практически все фрукты и овощи желтого цвета полезны для профилактики подобных заболеваний.