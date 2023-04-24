Интересное 24 апреля 2023, 19:45 Названы плюсы и минусы двухуровневых квартир Двухуровневая квартира потребует больших вложений

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В последнее время все более популярными становятся двухуровневые квартиры. «Дни.ру» перечислили плюсы и минусы такого жилья.

Организовать такое жилье можно даже в «хрущевке». Однако подобная недвижимость стоит в несколько раз дороже, чем обычные квартиры. Кроме того, жилье потребует больших вложений в ремонт. Коммунальные услуги также обойдутся дороже.

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Однако среди плюсов можно выделить расширенную возможность организации пространства, а также простор для дизайнерских решений.