24 апреля 2023, 19:45
Названы плюсы и минусы двухуровневых квартир
Двухуровневая квартира потребует больших вложений
В последнее время все более популярными становятся двухуровневые квартиры. «Дни.ру» перечислили плюсы и минусы такого жилья.
Организовать такое жилье можно даже в «хрущевке». Однако подобная недвижимость стоит в несколько раз дороже, чем обычные квартиры. Кроме того, жилье потребует больших вложений в ремонт. Коммунальные услуги также обойдутся дороже.
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Однако среди плюсов можно выделить расширенную возможность организации пространства, а также простор для дизайнерских решений.
Недвижимость
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