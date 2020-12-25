Названы пять отличий католического и православного Рождества

Католическое и православное Рождество празднуются в разные даты из-за несовпадения юлианского и григорианского календарей. Католики отмечают праздник в ночь на 25 декабря, а православные — на две недели позже.

Для католиков Рождество — время подарков, а праздник у детей ассоциируется с Санта Клаусом. Православное Рождество — духовный праздник, который знаменует Рождество Христово, в нем нет ничего развлекательного.

Католики используют понятие Christmas Spirit. Это время перед Рождеством, когда все становятся добрыми и совершают хорошие поступки, несмотря на свое прошлое привычное поведение. У православных христиан нет в лексиконе такого словосочетания, но они тоже чувствуют воодушевление перед праздником.

Католики не постятся. За четыре воскресенья до Рождества они начинают готовиться к празднику, поэтому в последний день недели всегда зажигают по одной свече на специальном венке. Особо ревностные верующие не едят мясо и часто молятся. А после православного Рождества каждый верующий придерживается жесткого 40-дневного поста.

Рождество для католиков гораздо важнее, чем Новый год. А для православных — наоборот, пишет издание. Для них из религиозных праздников весомее Пасха, когда Иисус Христос воскрес.