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    01 августа 2020, 13:19

    Названы пять лучших пород собак для дрессировки

    Алена Макаренко

    Подготовлен рейтинг пород собак, которые легче других поддаются дрессировке. Его составила Российская кинологическая федерация (РКФ). Об этом рассказал президент организации Владимир Голубев, сообщило агентство городских новостей «Москва».

    Самой легко обучаемой считается порода бордер-колли.

    «Это верные друзья, способные ученики и непревзойденные интеллектуалы», — отметил Голубев.

    Эта порода подойдет только тем, кто готов много свободного времени посвятить занятиям со своим питомцем. Бордер-колли не устроят мягкая лежанка и вкусная еда, им нужны постоянные физические и умственные нагрузки.

    Хорошо поддаются дрессировке и пудели. Для них характерны ум, активность и дружелюбие.

    «Смышленость и ум демонстрируются в беспрекословном послушании. Наблюдательность, прекрасная память и любопытство позволяют собакам этой породы легко обучаться новым командам», — заметил кинолог.

    Помимо них терпением и хорошей памятью отличаются золотистые ретриверы. Эту породу часто используют в роли поводырей, спасателей и поисковиков. Хорошо справляться со своими обязанностями им помогают тонкий нюх и превосходная память. А благодаря интеллекту и памяти золотистые ретриверы схватывают любые команды буквально на лету, рассказал Голубев.

    Для дрессировки также отлично подойдут лабрадоры, которые получают удовольствие от учебы и стараются угодить своему хозяину. Высокие интеллектуальные способности помогают им быть незаменимыми помощниками на службе, в поисково-спасательных операциях и реабилитации людей. Собаки этой породы легко ладят со всеми членами семьи и другими животными, поэтому их считают хорошими сиделками и компаньонами.

    Шелти, или шетландские овчарки, послушны, исполнительны и легко усваивают новые команды. Они добиваются высоких результатов в аджилити и других видах спорта. Они играют в фильмах, сериалах, на цирковой арене, занимают призовые места во всевозможных дог-шоу.

    По словам кинолога, при желании практически каждый хозяин справится с дрессировкой собак этих пород.

    Новости SMI.FM