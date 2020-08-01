Названы пять лучших пород собак для дрессировки

Самой легко обучаемой считается порода бордер-колли.

«Это верные друзья, способные ученики и непревзойденные интеллектуалы», — отметил Голубев.

Эта порода подойдет только тем, кто готов много свободного времени посвятить занятиям со своим питомцем. Бордер-колли не устроят мягкая лежанка и вкусная еда, им нужны постоянные физические и умственные нагрузки.

Хорошо поддаются дрессировке и пудели. Для них характерны ум, активность и дружелюбие.

«Смышленость и ум демонстрируются в беспрекословном послушании. Наблюдательность, прекрасная память и любопытство позволяют собакам этой породы легко обучаться новым командам», — заметил кинолог.

Помимо них терпением и хорошей памятью отличаются золотистые ретриверы. Эту породу часто используют в роли поводырей, спасателей и поисковиков. Хорошо справляться со своими обязанностями им помогают тонкий нюх и превосходная память. А благодаря интеллекту и памяти золотистые ретриверы схватывают любые команды буквально на лету, рассказал Голубев.

Для дрессировки также отлично подойдут лабрадоры, которые получают удовольствие от учебы и стараются угодить своему хозяину. Высокие интеллектуальные способности помогают им быть незаменимыми помощниками на службе, в поисково-спасательных операциях и реабилитации людей. Собаки этой породы легко ладят со всеми членами семьи и другими животными, поэтому их считают хорошими сиделками и компаньонами.

Шелти, или шетландские овчарки, послушны, исполнительны и легко усваивают новые команды. Они добиваются высоких результатов в аджилити и других видах спорта. Они играют в фильмах, сериалах, на цирковой арене, занимают призовые места во всевозможных дог-шоу.

По словам кинолога, при желании практически каждый хозяин справится с дрессировкой собак этих пород.