Названы пять лучших компьютерных игр о космосе

Журналисты «ФедералПресс» составили список лучших и наиболее интересных компьютерных игр о космосе. В него попали: Homeworld Remastered Collection, Mass Effect 2, Take On Mars, Sins of a Solar Empire, SpaceEngine.

В Homeworld Remastered Collection напряженные битвы от игрока требуют постоянного тактического подхода. Здесь представлены красочные космические пейзажи, а также одиночные стратегии.

Игра Mass Effect 2 совмещает в себе элементы космической оперы в духе «Звездных войн» с сюжетом «Звездного пути». Во время нее можно путешествовать по галактике, посещать фантасмагорические планеты и общаться с их своеобразными обитателями.

В игре Take On Mars можно построить марсоход по типу Curiosity и с его помощью изучать поверхность Марса. Кроме того, игрок может выстроить собственную лунную базу.

Sins of a Solar Empire целиком и полностью посвящена галактическим завоеваниям. В этой игре геймер может накопить достаточно сил и ресурсов, чтобы стать властелином космоса.

В игре SpaceEngine события разворачиваются в масштабах всей Вселенной. Здесь можно путешествовать между галактиками и совершать высадку на планеты. Однако следует знать, что в игре нет никаких сражений.