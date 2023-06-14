Интересное 14 июня 2023, 21:24 Названы новые даты фильма «Дэдпул 3» и сиквела «Аватара» Премьера «Дэдпула 3» состоится 3 мая 2024 года

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Кинокомпания Disney перенесла премьеры некоторых картин на новые даты. Об этом сообщил RT со ссылкой на Variety.

«Дэдпула 3» выйдет 3 мая 2024 года. Неназванный проект по вселенной «Звездных войн»можно будет посмотреть 18 декабря 2026-го, а продолжение «Аватара» — 19 декабря 2025 года. Четвертая картина франшизы увидит свет 21 декабря 2029-го. Финальную часть можно будет посмотреть 19 декабря 2031 года.

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Сиквелы «Мстители: Секретные войны» и «Мстители: Династия Канга» перенесли на 7 мая 2027 года и 1 мая 2026 года.