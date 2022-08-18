Названы масла, которые помогут продлить молодость кожи

Специалисты издания Yakutsk.ru перечислили масла, которые могут продлить упругость и красоту кожи. К таковым относятся масло шалфея, герани и масло из виноградных косточек.

Как отметили эксперты, масло шалфея эффективно в борьбе с мимическими морщинами и порами. К тому же оно придает коже упругость, написало ИА Nation News.

Масло из виноградных косточек избавляет от негативного влияния окружающей среды, а масло герани насыщает кожу полезными микроэлементами и веществами.

Эксперты отметили, что грамотное применение масел способно сохранить красоту кожи на долгие годы вперед.