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    18 августа 2022, 13:28

    Названы масла, которые помогут продлить молодость кожи

    Оксана Лавнюженко

    Специалисты издания Yakutsk.ru перечислили масла, которые могут продлить упругость и красоту кожи. К таковым относятся масло шалфея, герани и масло из виноградных косточек.

    Как отметили эксперты, масло шалфея эффективно в борьбе с мимическими морщинами и порами. К тому же оно придает коже упругость, написало ИА Nation News.

    Масло из виноградных косточек избавляет от негативного влияния окружающей среды, а масло герани насыщает кожу полезными микроэлементами и веществами.

    Эксперты отметили, что грамотное применение масел способно сохранить красоту кожи на долгие годы вперед.