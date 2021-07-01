Названы лучшие удобрения для баклажанов

Дачники не так часто выращивают баклажаны на своих участках, однако ценителям этого овоща полезно будет узнать, чем и когда необходимо его подкармливать. «Утро.ру» рассказало, как удобрять баклажаны, чтобы урожай получился хорошим.

Первую подкормку следует осуществлять через неделю после высадки. В это время баклажанам необходимы минералы, например, азот. Можно приготовить следующий раствор: залить водой четыре килограмма крапивы, 0,5 литра коровяка и стакан золы. Настаивать смесь нужно неделю. Раствор получится концентрированным — его можно разбавлять водой в соотношении один к трем.

Вторая подкормка делается тем же раствором через две недели после первой.

Третья подкормка — еще через две недели. Баклажанам понадобится калий и фосфор. Опытные огородники советуют залить водой 0,5 литра птичьего помета и 250 миллилитров нитрофоски. Эта смесь настаивается пять дней, после чего разводится в соотношении один к одному.

Помимо подкормок, баклажаны полезно время от времени опрыскивать. Для этого можно приготовить раствор из мочевины, сульфата кальция и порошка борной кислоты.