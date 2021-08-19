Названы лучшие места для проведения мальчишника

Портал Travel Daily News назвал самые лучшие места для проведения мальчишника перед предстоящим свадебным торжеством. На первом месте в списке оказались Лас-Вегас и Барселона. Об этом сообщило ИА Nation News.

Кроме того, любителям ночных клубов предлагают отправится на празднование в Монреаль, либо Майами. В этих местах, за исключением Лас-Вегаса, можно посетить интересные достопримечательности. А в городе клубов и казино мужчинам останется лишь веселиться до упаду.

Еще одним интересным местом может стать Бангкок. Специалисты отмечают, что в этом городе мужчин поджидает веселая ночная жизнь, массажные салоны, а также спа и песчаные пляжи.

Любители водных развлечений могут рвануть на Ибицу. На острове практически круглый год царит теплая погода. Незабываемый мальчишник можно провести на лодке, с аквалангами или за рыбалкой.