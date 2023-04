Интересное 17 апреля 2023, 12:19 Названы любимые отечественные игры россиян Atomic Heart стала любимой игрой россиян

Читать 360tv в

Школа геймдизайна XYZ School и команда международного турнира «Игры Будущего» провела исследование, в ходе которого узнала, какие отечественные игры пользуются наибольшей популярностью у россиян. Результаты привела «Газета.Ru».

Одной из самых популярных игр стала нашумевшая Atomic Heart. Также россияне отметили онлайн-шутер Escape from Tarkov, пошаговую стратегию Heroes of Might and Magic V, а также ролевые — Pathfinder и «Аллоды». При этом 83% опрошенных заявили, что в ближайшие три года на российском рынке могут появиться качественные крупнобюджетные российские игры.