Названы летние виды спорта, которые лучше всего сжигают калории

Журналисты «Ридуса» составили список летних видов спорта, которые помогут не только сохранить подтянутую физическую форму, но и весело провести время.

Любителям экстремальных видов спорта, и тем, кто не боится высоты, идеально подойдет скалолазание. Однако для него не обязательно ехать в горы, можно потренироваться на специальном стенде с двойной страховкой. В среднем скалолазание сжигает около 500 калорий в час.

К еще одному экстремальному виду спорта можно отнести каякинг. Он хорош тем, что «прокачивает» объем легких, укрепляет сердце и улучшает осанку. В гребном спорте можно сжечь более 330 калорий за тридцать минут интенсивной тренировки.

Тем, кто предпочитает менее опасные виды спорта, подойдут пешие походы. Человеку, решившему отправиться в поход, не нужна особая физическая подготовка и специальное оборудование. Понадобиться лишь рюкзак с самыми необходимыми вещами.

Не выезжая за город, можно найти теннисный корт и поиграть в большой теннис. Этот вид спорта в среднем сжигает около 300 калорий, при этом улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы и повышает общую выносливость организма.

Для тех, кто много времени проводит у водоемов, можно заняться пляжным волейболом или поплавать. Во время игры в волейбол отлично «прокачиваются» руки и ноги. Этот спорт также заставляет работать мышцы спины и живота, а плавание хорошо укрепляет суставы и улучшает их подвижность.