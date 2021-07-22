Названы имена актеров, которые будут озвучивать адаптацию Injustice

Появился полный список актеров, которые будут озвучивать персонажей в Injustice. Его предоставила киностудия Warner Bros. Animation, рассказало издание The Hollywood Reporter.

В мультфильме перескажут действия, которые происходили в видеоигре. Главный герой Супермен превратится в настоящего злодея, после того, как Джокер заставит убить его свою возлюбленную и ребенка, написало РИА ФАН.

Актер Джастин Хартли озвучит главного героя, а актриса Лора Бэйли выступит в роли Лоис Лейн. За Бэтмена будет говорить Энсон Маунт, а за Джокера — Кевин Поллак.

В новом мультфильме для поклонников заготовлены и другие сюрпризы. Там появятся анимационные версии многих героев и злодеев из вселенной DC. Премьера должна состояться этой осенью.