Названы идеальные регионы России для «фруктового» туризма

Представители АТОР рассказали, какие фрукты предпочитают россияне в зависимости от региона проживания. Например, жители Москвы, Камчатки, Южно-Сахалинска и Бурятии больше всего предпочитают те фрукты, которые не произрастают в их регионе. Об этом рассказал «ФедералПресс».

В Крыму россияне в качестве витаминов предпочитают персики. При том, что они хорошо растут в данной местности. Их сезон длится с конца июля по сентябрь, а один килограмм можно купить всего за 80 рублей.

Приезжающие в Калининградскую область туристы любят закупать в качестве десерта чернику. Эта ягода характерна для этой территории, ведь в Калининграде много хвойных и смешанных лесов.

В Тамбовской области у жителей и гостей пользуются популярностью яблоки. Они здесь признаны настоящим гастрономическим брендом. А вот в Абхазии в качестве бренда выступают мандарины, их здесь целые плантации. Также в Абхазии можно запастись фейхоа и хурмой. В Дагестане произрастает вкусный и сладкий виноград. Его любят не только местные, но и туристы.