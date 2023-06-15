15 июня 2023, 15:30
Названы главные приметы в Никифоров день
Уборка в Никифоров день лишит удачи
Сегодня, 15 июня, отмечается Никифоров день. «МИР 24» перечислил главные приметы, которые стоит соблюдать, чтобы не потерять удачу.
В этот день не стоит ссориться с людьми. Однако если конфликта избежать не удалось, то важно уладить его.
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Важные сделки лучше перенести на другой день. Не посещайте кладбище. В противном случае есть риск встретиться с темными силами.
Уборку также стоит отложить на другой день. Вместе с сором из дома может уйти удача.
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