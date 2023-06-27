Интересное 27 июня 2023, 15:30 Названы главные приметы на 27 июня Россиянам посоветовали не лежать в кровати в день Елисея Гречкосея

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Сегодня, 27 июня, православные отмечают день пророка Елисея. Сайт utro.ru перечислил основные приметы, которых стоит придерживаться в этот праздник.

До начала всех дел нужно помолиться святому Елисею. Многие люди убеждены, что в этот праздник могут исполниться все желания.

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Для привлечения удачи и достатка нужно купить новую вещь, поносить ее три дня, а после спрятать в укромное место.

А вот чего не стоит делать, так это валяться в кровати утром. Работу же стоит выполнять качественно и с усердием.