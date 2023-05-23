Интересное 23 мая 2023, 13:18 Названы главные приметы на 23 мая Дождь в день Симона Зилота расскажет о пасмурном лете

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Сегодня, 23 мая, россияне отмечают день Симона Зилота или Симонов день. utro.ru перечислило основные приметы, на которые стоит обращать внимание в праздник.

Наши предки верили, что если в этот день пойдет дождь, то и лето выдастся пасмурным. Также об осадках может говорить пение птиц до наступления рассвета.

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В Симонов день лучше воздержаться от больших трат, а также не оставлять кошелек пустым. В противном случае весь последующий год придется прожить в долгах.

А вот что стоит сделать, так это посмотреть карманы старых вещей. В этот день есть возможность найти в них забытые деньги.