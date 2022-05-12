Названы главные ошибки в воспитании детей

Даже знаменитости склонны совершать ошибки в воспитании детей. Телеведущая Юлия Барановская очень требовательно относится к своим детям. Семейный психолог Наталья Панфилова раскритиковала такой подход. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на издание BLITZ+.

Барановская заставляет детей расходовать все свои силы и показывать лучший результат. Однако такой подход истощает ребенка.

«Если ребенок реально перегружен, а родитель говорит: „Нет. Сделай это“, — можно предположить, что это какие-то амбиции родителя», — отметила эксперт.

Она заявила, что с ребенком важно выстраивать доверительные отношения. Его необходимо жалеть и щадить.