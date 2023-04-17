Интересное 17 апреля 2023, 00:15 Названы две сцены из «Операции Ы», которые хотела вырезать советская цензура Советская цензура усмотрела унижение африканцев в сцене с Федей из «Операции Ы» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Советская цензура хотела убрать из комедии Гайдая «Операция Ы» две сцены. Одна из них — это знаменитое наказание студентом Шуриком хулигана Феди, написал Sport 24.

В ставшей крылатой фразе «Надо, Федя, надо!» цензоры усмотрели некое «послание» кубинскому лидеру Фиделю Кастро. Второй момент, за который досталось режиссеру, это вымазанный черный краской герой Александра Смирнова, в которой опять же увидели политический подтекст.

Реклама

В ней руководство увидело недружественное проявление к африканским народам. В итоге режиссеру удалось убедить кураторов, что Федя — вымышленный персонаж, не имеющий никакого отношения к Фиделю Кастро, а вымазанный краской Федя не является проявлением расизма по отношению к народам Африки.

Спорные моменты были допущены к показу, но Гайдаю уже на выпуске пришлось менять имя героя. Изначально студента звали Владимиром, но в этом усмотрели параллель с Владимиром Лениным. Так на экране появился Шурик.

Ранее сообщалось, что в Кисловодске создали туристический маршрут по местам съемок «Чебурашки». Идея пришла от туристов, которых заинтересовала Чебурашкинская улица. Это улица Карла Маркса, где снималась сцена с тысячью апельсинами.