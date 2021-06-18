Названы дни, невыгодные для отпуска

Выбирая дни для отпуска, стоит задумываться не только об удобстве, но и о других критериях. Правовед Наталья Пшеничникова объяснила для «Прайма», какие дни для отдыха можно считать невыгодными.

Не стоит выбирать месяцы, в которых больше всего праздников, то есть январь и май, чтобы дни отпуска не выпадали на уже существующие выходные. Также не стоит уходить в отпуск в феврале, так как это самый короткий месяц, добавила «Политика сегодня».

Также специалист не рекомендует брать отпуск непосредственно перед увольнением. Тогда время нахождения в отпуске не пойдет в стаж.

«Со дня начала отпуска с последующим увольнением работодатель уже имеет право брать на эту должность нового сотрудника, и рабочее место за сотрудником, находящимся в отпуске перед увольнением, не сохраняется», — пояснила Пшеничникова.