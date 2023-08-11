Интересное 11 августа 2023, 04:36 Названо самое популярное домашнее животное у россиян Кошка оказалась самым популярным домашним животным у россиян Unsplash

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Россияне чаще заводят в качестве домашних питомцев кошек, а не собак. К такому выводу пришли специалисты каршеринг-сервиса «Ситидрайв» и аналитического агентства A2:Research. Результаты их исследования опубликовала «Газета.Ru».

Кошек дома предпочитают держать 43% жителей России. Собаки же оказались на второй строчке списка, так как они есть у 42% россиян. Еще 8% респондентов рассказали, что завели рыб. Попугаев содержат 6% людей, а черепах — 4%.

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В меньшинстве были грызуны (3%), кролики и мини-пиги (2%), а также домашний скот (1%).

При этом 70% участников опроса признались, что не могут завести домашнего любимца по различным причинам. У 26% россиян оказались проблемы с жильем, а 25% никого не заводят из-за сложностей с поездками. О неготовности к ответственности рассказали 14% респондентов, а 9% заявили о нехватке времени на животное.