21 февраля 2023, 12:30
Названо самое бесполезное оборудование для кухни
Дизайн Гриневич: фритюрница, соковыжималка, термопот — самые бесполезные вещи на кухне
Такие приборы как фритюрница, соковыжималка и термопот являются бесполезными на кухне. Дизайнер, основатель дизайн-бюро UfO Design Vision Евгений Гриневич в разговоре с «Газетой.ru» посоветовал не тратить деньги на эти вещи, поскольку они практически не понадобятся.
Например, соковыжималка, фритюрница и электрофондюшница занимают много места, но при этом редко используются.
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«Среди самых бесполезных гаджетов я бы назвал термопот — что-то среднее между чайником и термосом: громоздкий и вода в нем нагревается дольше», — процитировал kp.ru слова дизайнера.
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Вместо покупки пароварки и рисоварки, эксперт посоветовал приобрести мультиварку. По его словам, она способна справиться со всеми задачами на кухне.
Винный шкаф, на взгляд Гриневича, будет актуален лишь гурманам, обладающим коллекцией дорогих вин. В других случаях он просто занимает много места на кухне.
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