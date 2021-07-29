Названо место на Земле, где можно спрятаться от апокалипсиса

Ученые предположили, что если на Земле случиться апокалипсис, лучше всего его будет переждать в бункере в Новой Зеландии. К такому выводу пришли специалисты из Института глобального устойчивого развития Университета Англия Раскин, рассказали «Новые известия».

Оценка проводилась по определенным характеристикам. Эксперты учитывали способность страны выращивать продовольствие для своих жителей, защищать границы от массовой миграции и поддерживать производственные мощности, сообщил News.ru. Лучше всего под эти критерии подошла Новая Зеландия. В стране есть все необходимое для жизнедеятельности в случае коллапса: от развитой геотермальной и гидроэлектрической энергетики до обильных сельхозугодий.