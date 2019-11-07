Названо главное слово 2019 года. Не обошлось без Греты Тунберг

Издатели толкового словаря английского языка Collins English Dictionary посчитали, что главном словом или, скорее, словосочетанием 2019 года является «климатическая забастовка».

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В первый раз это словосочетание издательство зарегистрировало в ноябре 2015 года. Тогда в Париже состоялась конференция ООН по изменению климата. В этом году использование слова выросло в 100 раз. Оно стало популярным благодаря школьнице из Швеции — Грете Тунберг.

Подросток не раз устраивала климатическую забастовку возле здания парламента в Стокгольме. Надо отметить, что настоящей звездой Грета стала после того, как в сентябре выступила на климатическом саммите ООН в Нью-Йорке. После этого мероприятия видео с ней и ее речь буквально растащили на цитаты и мемы.

Также в шорт-листе слов 2019 года по версии Collins оказались «инфлюенсер», «дипфейк» (создание фейкового видео с помощью искусственного интеллекта, нейросетей, 3D-технологий) и «ревайлдинг» (природоохранная идеология, которая основана на восстановлении характерных для конкретного региона высокопродуктивных экосистем с помощью поэтапного возвращения сохранившихся крупных животных).