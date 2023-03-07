Интересное 07 марта 2023, 23:00 Названо число женщин-долгожительниц, проживающих в Нижегородской области

Читать 360tv в

В Нижегородской области проживает свыше 11,3 тысяч женщин-долгожителей по данным на 1 января 2022 года. Такой информацией поделилась заместитель руководителя Нижегородстата Лариса Богаткова. Об этом сообщило ИА «Время Н».

Реклама

При этом возраст 107 жительниц региона превышает 100 лет. На девять мужчин в городе приходится порядка 11 женщин. При этом средний возраст всех жительниц составляет 45 лет, что на один год больше показателей 2018 года.