Интересное 03 января 2024, 02:06 Названо число способных предсказывать будущее людей Политолог Тетлов: 2% людей способны предвидеть будущее flickr

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Политолог Филипа Тетлок выяснил, что около 2% людей могут давать прогнозы на будущее гораздо лучше остальных. Результаты исследования американского ученого изучило РИА «Новости».

Тетлок заинтересовался прогнозированием в конце 1980-х, когда мир стоял на пороге ядерной войны. Политолог задавал экспертам по поводу будущего руководства СССР и так далее. Версий прозвучало много, но никто из них не предвидел распад Советского Союза.

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В 2002 году американская разведка совершила серьезную ошибку в оценке оружия массового поражения в Ираке. Тетлок стал выяснить, в чем причина неудачи.

В течение нескольких лет он проводил турниры, в ходе которых группы экспертов делились прогнозами политических событий. В итоге, выяснилось, что примерно 2% людей могут делать предсказания лучше других.

Ученый назвал их суперпрогнозистами. Причем ими могут быть не только специалисты в области политики или бизнеса. Важно, что такие люди умеют собирать и анализировать информацию, избегая когнитивных искажений, отметил Тетлока.

Ранее обнародовали очередное предсказание бывшего лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского. Он утверждал, что в 2024 году США закончат свое существование.